Yazılım projelerine milyonluk hibe

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca oluşturulan Ar-Ge Fonu...





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca oluşturulan Ar-Ge Fonu ile elektronik haberleşme yazılım ve donanım projelerine 10 milyon liraya, uzay ve havacılık yazılım ve donanım projelerine ise 20 milyon liraya kadar hibe verilecek. 2013 yılı başında başlayacak olan başvurular, bir yıl içinde üç dönemde alınacak. Birinci başvuru dönemi 1-31 Ocak, ikinci başvuru dönemi 1-31 Mayıs, üçüncü başvuru dönemi 1-30 Eylül arasında olacak. Değerlendirme dönemi ise yıl içinde her başvuru döneminden sonra gelecek. Buna göre, birinci değerlendirme dönemi 1 Şubat-31 Mart, ikinci değerlendirme dönemi 1 Haziran-31 Temmuz ve üçüncü değerlendirme dönemi 1 Ekim-30 Kasım arasında gerçekleşecek.

Bakanlığa gelen projeler, evrakın incelenmesinin ardından Ön Değerlendirme Grubu’na gönderilecek. Burada, projelerin mevzuata uygunluğu ve Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen öncelikli projeler arasında bulunup bulunmadığı tespit edilecek. Daha sonra, Proje Değerlendirme Grubu, projelerin ne kadarının ne kadar süreyle destekleneceğini belirleyecek. Proje Değerlendirme Grubu (PDG) tarafından onaylanan projeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın onayına sunulacak. Bakan Yıldırım’ın onayından geçen projenin sahibi ile bakanlık yetkilileri arasında sözleşme imzalanacak. Başvuru yapan kuruluş, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olduğunu belgeleyecek. En az biri araştırmacı olmak şartıyla en fazla 5 kişi, bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilecek. Bu durumda bir araştırmacı, asıl proje sahibi olarak proje başvurusunda belirtilecek. Bir kuruluşun veya araştırmacının, bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusu kabul edilecek. Ortak yapılan proje başvurularında, ortaklar arasında yer alan kuruluş veya araştırmacıların tek başına veya başka bir grup içerisinde yer alarak yapacağı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Bakanlık tarafından Ar-Ge Fonu’ndan verilecek hibenin, projenin hayata geçirilmesindeki ilk aşamada yüzde 20’si proje sahibine verilecek. Hibenin yüzde 30’luk kısmı ilerleyen süreçte ödenecek, geriye kalan yüzde 50’lik kısım ise proje tamamlandıktan sonra teslim edilecek. 36 aya kadar verilecek hibe ödemesi, gerek görülmesi halinde 6 ay daha uzatılabilecek.

Desteklenecek projelerin sayısında herhangi bir sınırlama olmayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım duyurdu: “Ar-Ge Fonu ile elektronik haberleşme yazılım ve donanım projelerine 10 milyon liraya, uzay ve havacılık yazılım ve donanım projelerine ise 20 milyon liraya kadar hibe verilecek.”