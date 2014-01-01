Yeni bir ‘Marshall Planı’

6 Orta ve Doğu Avrupa ülkesine 2014-2020 dönemi için 167 milyar Avro değerinde AB yapısal ve yatırım fonu tahsis edildi. Bu rakam toplam AB fonlarının yaklaşık yarısına eşit

Bu tahsis 6 Orta ve Doğu Avrupa ülkesindeki yüzde 90’lık fon kullanım oranı hesabıyla ortalama GSYİH büyüme hızını yılda yaklaşık 0.3-0.8 puan artıracak.

Polonya, 28 AB üyesi arasında en yüksek toplam miktarı alan ülke olacak; Macaristan ise, toplam tahsis/GSYİH karşılaştırmasında en yüksek paya sahip olacak. Slovakya ise kişi başına yıllık ortalama tahsisat anlamında ikinci sırada yer alıyor

Erste Group analistleri, ulaşım, altyapı, eğitim ve Ar-Ge’yi yüksek öncelikli sektörler olarak gösteriyor.

Polonya, 2007-2013 AB fonları için en yüksek fon kullanım oranına sahip (yüzde 67.9) iken; Romanya AB fonlarını kullanma konusunda son sırada (yüzde 37.8) yer alıyor.