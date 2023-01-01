Yeni Mezunun İş Rehberi

Türkiye’nin iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com

Türkiye’nin iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com, İŞTEİŞ Yeni Mezunun İş Rehberi 2014 ile yeni mezun gençlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. İş hayatına atılacak gençlerin profesyonel yaşama dair pek çok soruya yanıt bulmalarını sağlayan rehberin bu yıl dokuzuncusu yayımlandı.

Bu yıl çeşitli üniversitelerden onbinlerce genç mezun olurken işe alımlar sadece yüzde 10 civarı yeni mezunlar arasından yapılıyor.

Diplomanın iş kapısını açmada yeterli olmaması, kendine uygun hedef belirlememe, staj eksikliği, kararsızlık, kendini anlatamama gibi faktörler onların işini daha da zorlaştırıyor. Tam bu noktada Yeni Mezunun İş Rehberi devreye giriyor ve üniversitelerden yeni mezun olmuş gençlere hayatlarını kolaylaştıracak ipuçları veriyor.