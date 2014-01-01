Yeşil İş 2014

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Yeşil İş 2014: Sürdürülebilir İş Buluşması, sürdürülebilirlik konusunu tüm boyutlarıyla ele alan oturumlara sahne oldu.

Konferansta kamu ve özel sektör temsilcileri ve akademisyenler gıda sektöründen sürdürülebilir finansmana, enerji verimliliğinden akıllı şehirlere, sürdürülebilir belediyelerden kentsel dönüşüme, karbon emisyonlarına kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaştı.

Konferans’ta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa Öztürk, bakanlığın odaklandığı 7 ana proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öztürk; “Kentsel Dönüşüm Projesi, Enerji Yoğun Sanayiyi Enerji Az Yoğun Sanayiye Çevirmek, Büyükbaş ve Kümes Hayvancılığından Ortaya Çıkan Atıkların Ekonomiye Geri Döndürülmesi, Şirketlere Sera Gazı Salınımını Bildirme Zorunluluğu Getirme, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kullanımı, Araçlarda Sera Gazı Salınımlarının Azaltılması “gibi projelerle enerjiyi daha verimli kullanabilmenin ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını aradıklarını vurguladı.