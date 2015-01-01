“Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 2015” başvuruları 15 Mayıs’ta bitecek

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerinin yarıştığı “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması 2015” başvuruları sürüyor. “Yeşil Nokta” markasını kullanan tüm firmaların katılabileceği ‘Yeşil Nokta Ödülleri’ne son başvuru tarihi: 15 Mayıs.

PRO Europe-Packaging Recovery Organization Europe tarafından akreditasyonu yapılan ödüller, Türkiye’de de sayıları gittikçe artan “Yeşil Nokta” üyelerinin geri kazanım konusunda yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirdikleri örnek çalışmaları kamuoyuna duyurup ödüllendirmeyi ve benzer çalışmalar yürüten firmaları da özendirerek teşvik etmeyi hedefliyor. www.yesilnoktaodulleri.org web sitesinde katılım detaylarının yeraldığı ödüller, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme ve Büyük Ölçekli İşletme olmak üzere 2 ayrı sınıfta verilecek. Kazananlar 1 Aralık tarihinde yapılacak özel bir ödül töreniyle duyurulacak. ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, ““Yeşil Nokta” markasını Türkiye’de 900’e yakın firmanın kullandığını belirtti.