Yıldız Holding, “sıfır hata’yı senfoni orkestrasıyla anlattı

Yıldız Holding’in Kalite ve Ar-Ge birimlerindeki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 2. Kalite Zirvesi’, senfonik bir çalışmaya da sahne oldu. Zirve için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen üretim, bakım, Ar-Ge ve kalite ekiplerinden 600 çalışan, Crowne Plaza Asia’da sıradışı bir gündemle toplandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Global İnovasyon ve Kalite Grubu Başkanı Ali Ülker, global marka olmanın beraberinde büyük sorumluluklar da getirdiğini vurguladı: “Bundan sonraki odak noktamızda, dünyanın farklı noktalarındaki tüketicilerimize özel ürün ve hizmet sunma konusu olacak.” Ülker, “Sıfır hayat bizim hayat felsefemiz, yaşam tarzımız haline geldi” dedi.

Geçen yıl üretimden tedarik zincirine, satıştan depolamaya kadar tüm birimlerinde “kalite ve sıfır hata” hareketini başlatan Yıldız Holding, bu yıl ki Zirve’de çalışanlarına sıfır hatayı Borusan Filarmoni Orkestrası Şefi Sascha Goetzel’in gözüyle anlattı. Zirve’nin konuşmacılarından Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, iş hayatında kalitenin arkasındaki en önemli kaldıraçın ‘insan’ olduğunu söyledi: “Sıfır hata insansız başarılamaz.” Sıfır hatada liderin takım çantasında olması gerekenleri anlatan Dr. Cem Kozlu, iş hayatında mükemmele ulaşmada check list’lerin (kontrol listesi) önemine değindi.

2014’te yapılan denetimler sonucunda, “Yıldız Tedarikçi”, “Yıldız Depo”, “Uluslararası Operasyonlar Kalite Kampanyası”, “Rafta Kalite”, “Tüketici Memnuniyeti”, “Gıda Güvenliği”, “Fark Yaratan Çalışan”, “Kalite Yıldızı”, “Sıfır Hata Proje Ödülleri” ve “Şampiyon Fabrika” olmak üzere 12 dalda ödül verildi. Yarışmada Önem Topkapı Fabrikası, 2014 yılı “Sıfır Hata” Proje yarışması birinciliğinin yanısıra “Şampiyon Fabrika” ödülünü de aldı.