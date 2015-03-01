Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanlığı’na Lale Saral Develioğlu atandı

Yıldız Holding, Türkiye Pazarlama Başkanlığı’na Lale Saral Develioğlu’nu getirdi.

Develioğlu, yeni görevine 1 Mart 2015 tarihi itibarıyla başlayacak. Develioğlu’nun Yıldız Holding’deki ana sorumluluğu, mevcut Ülker ve alt kategori markalarının globalleştirilmesinde pazarlama organizasyonunu muhafaza etmek, gözetmek ve organizasyona yol göstermek olacak. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Develioğlu, 1991’de Rensselear Polytechnic Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. Kariyerine 1992’de Unilever’de Marka Müdürü olarak başlayan Develioğlu, 1998-2003’te aynı kurumda Pazarlama Direktörlüğü, 2004’te Turkcell’de Bireysel Müşteriler Pazarlama Direktörü, 2006-2011’de aynı kurumda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2014’te de Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. Develioğlu, geçen yıl Yıldız Holding şirketlerinden Kerevitaş’a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı.