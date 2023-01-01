Yıldız Holding uluslararası rekabete hazırlanıyor

Yıldız Holding, bünyesindeki tüm şirketlerde yürütülen operasyonel mükemmellik çalışmalarını daha da geliştirerek “Yıldız Mükemmellik Yolu” adıyla tek bir çatı altında topladı.

Konu bağlamında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding’in 2020 vizyonu çerçevesinde uluslararası operasyonun toplam ciro içindeki payını artırmayı hedeflediklerini ve sadece Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde rekabete hazır olduklarını söyledi.

Bu rekabet ortamında da operasyonel mükemmellik, kalite ve inovasyon çalışmalarının önemine dikkat çeken Ülker, “İş yaptığımız tüm alanlarda sürdürülebilir karlı büyümeyi yakalayacağız. Gerçekleşen ve planlanan projelerle Yıldız Mükemmellik Yolu bir iş yapış biçimi, bir şirket kültürü haline gelecek. Bu yolculuk tüketicilerimizi, hissedarlarımızı ve çalışanlarımızı memnun edecek. Doğru stratejiler ve doğru adımlarla sadece kendi sektörümüzde değil, diğer sektörlerde de örnek gösterilen bir firma olacağımıza inanıyorum” dedi.