Yılın “Müzisyen İş İnsanı Ödülü” Evrim Aras’a
“Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla yola çıkan Vodafone FreeZone’un, End Productions işbirliğiyle düzenlediği, Türkiye’nin en büyük müzik yarışması ve lise etkinliği olan Vodafone FreeZone 17. Liselerarası Müzik Yarışması, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki büyük finalle tamamlandı.
Türkiye’den ve KKTC’den finale kalan 42 lise arasından büyük bir özveri ve emekle finale katılan Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi İcra dalında birinci oldu, büyük ödül olan müzik stüdyosunu kazandı. Yılın Müzisyen İş İnsanı Ödülü ise CEO Band’de de yer alan Evrim Aras’a gitti. Aras, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt’ün elinden aldı. “Umut Vadeden Genç Yetenek” ödülünü ise Ekonomi Yazarı Vahap Munyar’ın kızı Sırma Munyar ile genç müzisyen Gökcan Sanlıman aldı.
Gökhan Öğüt, şunları söyledi: “Profesyonel başarıyla birlikte sosyal sorumluluğa önderlik etmek, kültür ve sanata destek sunmak ve çok yönlü bir vizyona sahip olmak, iş dünyasında fark yaratmanın yeni kriterleri arasında yer alıyor. Yılın En Başarılı Müzisyen İş İnsanı Ödülü’nü bu yıl Evrim Aras’a sunarken kendisini ülkemizin geleceği olan gençlere örnek göstererek kutluyorum.”
Türkiye’den ve KKTC’den finale kalan 42 lise arasından büyük bir özveri ve emekle finale katılan Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi İcra dalında birinci oldu, büyük ödül olan müzik stüdyosunu kazandı. Yılın Müzisyen İş İnsanı Ödülü ise CEO Band’de de yer alan Evrim Aras’a gitti. Aras, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt’ün elinden aldı. “Umut Vadeden Genç Yetenek” ödülünü ise Ekonomi Yazarı Vahap Munyar’ın kızı Sırma Munyar ile genç müzisyen Gökcan Sanlıman aldı.