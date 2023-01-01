Yılın “Müzisyen İş İnsanı Ödülü” Evrim Aras’a

“Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla yola çıkan Vodafone FreeZone’un, End Productions işbirliğiyle düzenlediği, Türkiye’nin en büyük müzik yarışması ve lise etkinliği olan Vodafone FreeZone 17. Liselerarası Müzik Yarışması, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki büyük finalle tamamlandı.