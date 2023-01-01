Yılın sosyal girişimcisi aranıyor!

Metro Toptancı Market, örnek projelere imza atmış sosyal girişimcileri Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2014’te buluşturuyor. Yaşadığı toplum ve dünya için fark yaratan başarı hikâyelerinin yarışacağı Sosyal Girişimci Ödülleri 2014’ün proje kabulleri, 15 Haziran’da sona erecek.

Farklı meslek gruplarını kapsayan 6 kategoriden oluşan yarışma sonunda birinci seçilen projenin sahibi 20.000 TL ile ödüllendirilirken, kategori birincileri 5.000 TL ödül kazanacak.

Ödül kategorileri; esnaf, küçük işletme, oteller, cafe-restoran-catering firmaları, serbest meslek ofisleri, sağlık kuruluşları olarak belirlendi.

Yarışacak olan katılımcılar, projelerini kısa bir hikayeyle Metro Sosyal Girişimci Ödülleri web sitesi (http://www.metro-tr.com) üzerinden anlatarak yarışmaya başvurabilecek. Hikayeye ek olarak fotoğraf, video gibi görsel malzeme desteği de başvuruda kullanılabilecek.