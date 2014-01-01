Yılın sosyal girişimcisi aranıyor!

Metro Toptancı Market’in örnek projelere imza atmış sosyal girişimcileri buluşturduğu Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2014, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Proje için şimdiden 150’ye yakın aday, projenin web sitesi (http://www.metro-tr.com) üzerinden sosyal girişimci hikayelerini paylaştı.

30 Haziran’a kadar devam edecek başvurular sonucunda, farklı meslek gruplarını kapsayan 6 kategoride değerlendirme yapılacak. Birinci seçilen projenin sahibi 20.000TL ile ödüllendirilirken, kategori birincileri 5.000TL ödül kazanacak.