YTÜ'nün rekortmen aracı tanıtıldı
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Takımı AE2 Project, üst düzey enerji verimliliği sağlayan “İstanbul” adlı araçlarını tanıttı.
Mayıs ayında Hollanda’nın Rotterdam kentinde 30’uncusu düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa’ya katılacak olan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Takımı AE2 Project, üst düzey enerji verimliliği sağlayan “İstanbul” adlı araçlarını tanıttı. 1 TL’lik enerji ile Edirne’den Kars’a (yaklaşık 1600 km) yol kat etmeyi hedefleyen araç, dünyanın en verimli araçları arasına girebilmek için mücadele edecek. YTÜ Davutpaşa Kampüsü tarihi Otağı Hümayun binasında düzenlenen lansmanda, yeni rengi, yeni teknik özellikleriyle rakiplerine fark atmayı amaçlayan YTÜ ekibinin elektrikli aracı, yeni tasarımıyla ilk kez görücüye çıktı. Tanıtım töreninde konuşan YTÜ Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, elektrikli aracı üreten Yıldızlı öğrencilerin bir hayalle yola çıktıklarını belirtti. Hayallerin fikire, fikirlerin projeye projelerin de ürüne dönüşmesi gerektiğini altını çizen Rektör Yüksek, gençlerin bunu başardığını söyledi. Törene katılan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 30 farklı ülkeden 200’ün üzerinde takımın katılacağı Shell Eco-marathon Avrupa’da bu yıl, 17 farklı üniversite ve liseden toplam 20 takımın Türkiye’yi temsil edeceğini açıkladı. YTÜ takımı AE2 Project adına konuşan ekip üyesi Fatih Açıl, takım olarak elektrikle çalışan ve Prototip kategorisinde yarışacaklarını belirtti. Bu yıl Shell Eco-marathon Avrupa, Rotterdam’da 21-24 Mayıs’ta gerçekleşecek.