YÜF; 2023’e Doğru

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF), Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin onur konuşmacısı olarak katıldığı “2023’e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler” konulu toplantıda sektörün sorunları, hedefleri ve beklentiler değerlendirildi.

Bakan Güllüce, Türkiye’nin inşaat ve inşaat malzemeleri konusunda iyi bir noktada olduğunu belirtti. Avrupa’nın toplam tükettiği çimentoyu Türkiye’nin neredeyse tek başına tükettiğine değinen Güllüce, Bakanlık olarak kentsel dönüşümün yanında kırsal dönüşüm için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Toplantının evsahibi YÜF Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, inşaat sektörünün 2015’te de Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olmaya, önemini korumaya devam edeceğini söyledi. Kentsel dönüşümle 20 yılda 7 milyon konutun yeniden inşa edileceğini, Türkiye’deki konut stokunun yaklaşık üçte birinin değişeceğini, toplam maliyetin 500 milyar dolar civarında olmasını beklediklerini aktaran Tüzün, Türkiye çimento sektörünün 2013’te, yaklaşık 1.15 milyon ton atığı yakıt ve hammadde olarak ekonomik değere dönüştürerek sanayi ve çevrenin çözüm ortağı olduğunu da kaydetti.