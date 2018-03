Yurtdışı Türk yatırımları hız kesmiyor

Kadir Has Üniversitesi (KHÜ), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve New York, ABD merkezli Columbia Üniversitesi, The Earth Institute’a bağlı Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC) işbirliğinde sürdürülen “Çok Uluslu Türk Şirketleri (ÇUŞ)” araştırması üçüncü raporu tamamlandı.

Rapora göre 2013 sonu itibarıyla Türk yatırımlarında artış sözkonusudur. Rapor ayrıca şirketlerin toplam varlıkları (yurtiçi ve yurtdışı), satış, istihdam ve yatırım yapılan ülke sayısındaki artışları da gösteriyor. Doğrudan yurtdışı yatırımların önemli bir bölümü kısıtlı sayıda şirket tarafından yapılıyor. 100 milyon doların üzerinde yatırım yapan şirket sayısı arttı. Yatırım miktarı en fazla olan ilk on şirket 26.4 milyar dolar ile yurtdışı yatırımların yüzde 70’ine sahip.



Türkiye raporunun Türkçesi

http://www.khas.edu.tr

http://www.deik.org.tr adreslerinden izlenebilir.