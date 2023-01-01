Ziraat’ten KOBİ’lere 2.1 milyarlık garanti

Ziraat Bankası, KOBİ’leri sevindirecek bir işbirliğine imza attı. Banka, Avrupa Yatırım Fonu’ndan (AYF) krediler için sağladığı garanti tutarını 800 milyon lira artırdı. Bu artışla Ziraat’in sağladığı garanti tutarı 2.1 milyar liraya çıktı.

Bankadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, ticari faaliyete yeni başlayan mikro ölçekli işletmelere kullandırılan 1.3 milyar lira tutarındaki krediler için AYF’den sağlanan garanti projesi işleminin, ek anlaşma sonrasında 2.1 milyar liraya çıkardığı bildirildi. Krediden en fazla 5 yıllık ticari geçmişi olan, çalışan sayısı 9, cirosu 2 milyon Avro’nun altındaki mikro işletmeler yararlanacak.