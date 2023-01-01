Zorlu Ömer Yüngül'e, Vestel Turan Erdoğan'a emanet

İki önemli üst düzey yönetici pozisyonunda atamalar gerçekleşti.





Zorlu Grubu bünyesinde hayata geçirilen organizasyonel değişiklikle, iki önemli üst düzey yönetici pozisyonunda atamalar gerçekleşti. Zorlu Grubu'nda 15 yılını dolduran Ömer Yüngül, Ocak ayında Zorlu Holding CEO'luğunu üstlenerek Holding'in ilk CEO'su olacak. 12 yıldan beri Vestel şirketler Grubu icra Kurulu Başkan Vekilliğini sürdüren Turan Erdoğan ise, Ocak 2013?den itibaren Vestel şirketler Grubu icra Kurulu Başkanlığı görevini Yüngül'den devralacak.

Ömer Yüngül Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun, Vestel Grubu icra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Turan Erdoğan ise istanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun, ingiltere'de Brunel Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. Erdoğan, Vestel icra Kurulu Başkan Vekili ve Dış Ticaret Başkanı olarak görev yapıyordu.