Zorunlu “Sorumluluk Sigortası” başladı

Hazine, 2014’ün Ekim ayında bir yönetmelik yayınlayarak, tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda olan işyerlerinin, 1 Ocak 2015’ten itibaren denetleneceğini ve sigorta yaptırılmaması halinde faaliyet ruhsatının iptaline kadar varan ağır cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Uygulama, 1 Ocak 2015’te başladı.

Yeni düzenleme, Türkiye genelindeki 13 bin akaryakıt istasyonu ile birlikte yanıcı, patlayıcı madde üreten, taşıyan, satan; kimyadan boya sanayine kadar farklı sektörlerde yaklaşık 60 bin işletmeyi yakından ilgilendiriyor. Tahminlere göre de zorunlu olan tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasını, 13 bin akaryakıt işletmesinden sadece yüzde 10’u yaptırırken; diğer sektörlerde ise binlerce işletme halen sigortasız faaliyet gösteriyor.

Sorumluluk sigortası primlerini sigorta şirketleri serbestçe belirliyor, sigorta teminatlarını ise Hazine açıklıyor. Buna göre; satış hasılatı 325 bin liraya kadar olan işletmelerde maddi teminat 58 bin lira, kaza başına vefat tazminatı ise 1 milyon 450 bin lira olurken bu işletmelerin sigortaya ödeyecekleri ortalama prim 700 lira civarında. Satış hasılatı 325 bin ile 1 milyon 300 bin arasında olan işletmelerde ise maddi teminat 116 bin lira, kaza başına vefat tazminatı 2 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Bu işletmelerin ortalama primi ise 1000 lira. Satış hasılatı 1.3 milyon ile 6.5 milyon arasında olan işletmelerin sigorta teminatları ise maddi 232 bin lira, kaza başına vefat tazminatı 5 milyon 800 bin lira olacak ve ortalama prim 2 bin 600 lira civarında. Satış hasılatı 40 milyondan yukarı olan işletmelerde ise maddi teminat 1 milyon 740 bin lira, kaza başına vefat teminatı 17 milyon 400 bin lira olarak belirlenirken ortalama prim 10 bin lira civarında.