Adana Sanayi Odası

Adana’da ‘Türkçe’ konuşan girişimciler buluşması

Adana Sanayi Odası’nın evsahipliğinde; dünyanın farklı bölgelerinden gelen Türkçe konuşan girişimciler ile Adana iş dünyası temsilcileri buluştu. Buluşmada ticari işbirlikleri ve ortak yatırımlar ele alındı. Toplantı; TOBB’un “17. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” kapsamında gerçekleştirildi.

Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Rusya, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Iran ve Orta Asya’dan olmak üzere 23 ülke ve 2 özerk bölgeden gelen 45 girişimciye hitaben Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç şunları söyledi: “Diğer ülkelere ürün satabilmenin formülü birlikte hareket edebilmek ve işbirliği yapabilmektir. Aynı dili konuşmak işbirliğinin kurulması noktasında büyük avantaj sağlar. Bizler bu platformu iyi değerlendirmeli, birlikte işlerimizi büyütmeyi, işbirlikleri geliştirmeyi düşünüp ölçeği büyütmeliyiz.”