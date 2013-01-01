Adana Ticaret Odası

Adana kalkınmaya geçti





Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ali Gizer, Türkiye’nin tarım, sanayi ve ticaret alanlarında en bereketli coğrafyasında yer alan Adana’nın, yatırım anlamında hareketli bir döneme girdiğini söyledi ATO Başkanı Gizer, Adana’nın ihracatını yüzde 3 oranında artırarak, Türkiye genelinde ihracatını en fazla artıran il konumuna geldiğini belirttiği konuşmasında 2013 yılına da işaret etti: “Kurulması planlanan rafineri, tersaneler, petrokimya yan sanayi, yassı demir üretimi ve diğer enerji yatırımları Adana’yı enerji ve yatırım bölgesi olma hedefine daha da yaklaştıracaktır. Hacı Sabancı OSB’sinde de ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Yeni Adana havaalanı 2014’te açılacaktır.”