Aliağa Ticaret Odası

Bölgeye enerji yatırımları akıyor





Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, Aliağa’da enerji yatırımlarının çok hız kazandığını ve kısa vadede 6 bin megavat üretim yapılacağını belirtti. Yatırımların planlı ve eğitim sektörü ile eşgüdümlü ilerlemesi gerektiğini belirten Saka şunları söyledi: “Ağır sanayi ve enerji bölgesi Aliağa İzmir’in önde gelen ilçesi durumunda. Bugün 3500 megavatın üzerinde bir elektrik üretimi yapılıyor. Yatırımları devam eden firmaların üretecekleri enerjiyle kısa sürede 6 bin megavatlık üretim sözkonusu olacak. Süreç içinde insan kaynağı konusunda planlı hareket etmemiz ve yatırımları çevre sağlığını gözeterek yapmamız gerekiyor.”