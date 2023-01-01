TSO PLATFORM Haberleri Tümü

Aliağa Ticaret Odası

Bölgeye enerji yatırımları akıyor



Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, Aliağa’da enerji yatırımlarının çok hız kazandığını ve kısa vadede 6 bin megavat üretim yapılacağını belirtti. Yatırımların planlı ve eğitim sektörü ile eşgüdümlü ilerlemesi gerektiğini belirten Saka şunları söyledi: “Ağır sanayi ve enerji bölgesi Aliağa İzmir’in önde gelen ilçesi durumunda. Bugün 3500 megavatın üzerinde bir elektrik üretimi yapılıyor. Yatırımları devam eden firmaların üretecekleri enerjiyle kısa sürede 6 bin megavatlık üretim sözkonusu olacak. Süreç içinde insan kaynağı konusunda planlı hareket etmemiz ve yatırımları çevre sağlığını gözeterek yapmamız gerekiyor.”

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü