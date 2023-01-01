Ankara SO: ASO Teknik Koleji’nde karne töreni

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Teknik Koleji öğrencilerinin karne törenine katıldı.

ASO tarafından 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan teknik kolejdeki törende konuşan Özdebir, “asıl olan eğitim” sloganıyla yola çıktıklarını anımsatarak, eğitim faaliyetlerinin bundan sonra da farklı şekillerde devam edeceğini söyledi.

Özdebir, eğitimin sadece bilgi hamallığı değil, öğrenilenlerin hayata geçirilmesi anlamına geldiğini hatırlatarak, “Biz bunu başaranlara 'alim' diyoruz. Biz sizleri bu şekilde yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya da okul öğrencilerinin aldıkları eğitimle mezun olduklarında geleceğe bir adım önde başlayacaklarını ifade etti.

Eğitim faaliyetlerinin daha kaliteli olması için maddi, manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Kaya, “2023’te 500 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye’ye iyi yetişmiş öğrencilerimizle ulaşacağız” dedi.