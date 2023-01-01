Ankara Ticaret Odası

KOBİ Danışma ve Eğitim Merkezi

Üyelerine yönelik hizmet portföyünü genişletme ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar sürdüren Ankara Ticaret Odası bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Oda, üye işletmelerini bilgi, yöntem ve strateji düzeyinde desteklemek amacıyla ATO KOBİ Danışma ve Eğitim Merkezi’ni (KOBİDEM) kurdu.

Oda'nın Komisyonlar Müdürlüğü bünyesinde kurulan KOBİDEM'in faaliyetine ATO meclis ve komite üyelerine yönelik pilot uygulamayla başladığı bildirildi. KOBİDEM'in faaliyetleri en kısa sürede tüm ATO üyesi işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilecek. Merkez çalışmalarını bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim başlıkları altında sürdürecek.