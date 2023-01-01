Antalya TSO:10 yılı tasarladı

2023 Antalya vizyonuna ilişkin projeler tek tek belirlendi





Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'nun öncülüğünde 2023 Antalya vizyonuna ilişkin projeler tek tek belirlendi. Turizm, tarım, sanayi, çevre gibi alanlarda 55 ana başlık altında oluşturulan onlarca projeyle Antalya ekonomisi 20 milyardan 40 milyar dolara yükselerek, 'insanlığın huzur bulduğu' kente dönüşecek. “Antalya her dünyalının en az bir kez görmeyi hayal edeceği...” varsayımı üzerine inşa edilyen 10 yıllık konsept içinde 3 milyar dolar sanayi geliri. 4 milyar dolar tarımsal ihracat, 5 milyar dolar tarım ürünü ihracatı geliri. 10 milyar dolar tarımsal potansiyel. Antalya-İstanbul ve Antalya-Konya hızlı treni. Yılda 20 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir. Yılda en az 2 milyon yaşlı kış turisti ve 1000 sağlık turisti. Kruvaziyer iskelesi kurulması. Aksu yat ve çekek limanı inşası. Enerji kullanımının yüzde 5'inin yenilenebilir enerjiden sağlanması gibi somut projeler bulunuyor.