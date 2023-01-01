Antalya’nın Kadın Girişimcileri...

Antalya TSO: Kadın girişimcileri yarıştırdı





Girişimci ruhlu kadınlara bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında iş sürdürme süreçlerinde destek olmak amacıyla düzenlenen 2013 Kadın Girişimciler Yarışması sonuçlandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bahar, ilki geçen yıl gerçekleştirilen yarışmanın geleneksel hale getirildiğini söyledi. Fikrini sermayesiyle birleştirerek işletme kuran ve istihdam yaratan kadın girişimcilerle sermaye yetersizliğine rağmen ekonomik bir değer yaratarak "ev eksenli" üretim yapan kadın girişimcilerin teşvik edilmesi ve toplumdaki kadın girişimci rol modelinin güçlendirilmesi amacıyla açılan "Antalya’nın Kadın Girişimcileri Yarışması"nın 40 başvuru aldığını bildirdi."Evde Üretim Yapanlar Kategorisi"nde "Patchwork" ürünü ile Antalya'dan Neşe Kırıkçı birinci, "Yöresel kıyafetli oyuncak bebekler"ürünüyle Alanya’dan Halise Şenerol ikinci, "İğne oyasından yapılmış portakal ağacı" ürünüyle Manavgat’tan Şebnem Yüksel de üçüncü oldu.