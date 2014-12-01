Asya-Pasifik yüzyılı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 19. Yürütme ve 13. Genel Kurul Toplantıları, Pakistan'ın Karaçi kentinde yapıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 21. asrın Asya-Pasifik yüzyılı olacağını belirterek, "Asya'nın 2030 yılında dünya ekonomisindeki payı yüzde 40'lar, dünya ticaretindeki payı da yüzde 30'lar seviyesine çıkacak. Yani önümüzdeki 15 yılda Asya kıtası, dünyanın en büyük ekonomik bölgesi haline gelecek" dedi. Hisarcıklıoğlu, 1 Aralık 2014 itibarıyla Türkiye'nin G-20 Dönem Başkanlığı'nı devralacağını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Türkiye'de 2015 yılı içinde dünyanın en zengin 20 ülkesinin devlet başkanlarının ve ekonomi yönetimlerinin başındaki isimlerin ağırlanarak bir yıl içinde 100'den fazla toplantı organize edileceğini söyledi.