ATO’nun Çeçen konukları

Rusya Federasyonu Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Khasan Khakimov Başkanlığında bir heyet, Adana ile Çeçenistan arasındaki ticaretin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Çeçenistan ile başta genel ticaret olmak üzere, yatırım ve turizm alanlarında işbirliği yapmak istediklerini belirterek, “Çeçenistan’ın nüfusunun büyük bölümünün Müslüman olması, başta helal gıda olmak üzere birçok alanda işbirliği ve yatırım olanağını beraberinde getiriyor. İşbirliği yapılabilecek diğer alanlara baktığımızda tekstil, hafif sanayi ve inşaat sektörlerinde ortak yatırım yapılabilecek birçok alan olduğunu görüyoruz. Amacımız, Çeçenistan’ın dış ülkelerden sağladığı gereksinimlerini Adana’nın üretimiyle karşılamak” diye konuştu.