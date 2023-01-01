ATSO’dan KOBİ’lere Çevre Semineri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), KOSGEB ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) işbirliğiyle “KOBİ’lerin Çevre Yol Haritası’nın Hazırlanmasına Destek Semineri” geniş katılımla gerçekleştirildi.

Seminerde; Antalya OSB’nin ‘En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi’ ödülü aldığına dikkat çekildi ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin farkında olan bir OSB olarak kaynak verimliliği, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz konusunda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yetkilileri ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ön görüşme yapıldığı aktarıldı, olası işbirliği fırsatlarının neler olabileceği görüşüldü. Seminerde; hem Antalya sanayisi hem de ülke genelindeki OSB’ler açısından önemli bir çalışmaya 2015 yılında imza atılacağı da müjdelendi.