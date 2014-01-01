Aydın TSO: İhracat değerlendirmesi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Aydın’dan 2014 yılının ilk yarısında 274 milyon 555 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

2013’ün ilk yarısına göre artışın yüzde 4.4 olduğunu belirten Ülken, ihracatta ilk 5 ülkenin ABD, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Çin olduğunu söyledi.

Aydın’ın 2014 yılının ilk yarısında ihraç ettiği ürünlerin sektörel sıralamasını kuru meyve ve mamulleri, maden ve metaller, hazır giyim-konfeksiyon, taşıt araçları yan sanayi, makine ve aksamları olarak özetleyen Ülken; “İhracat rakamlarındaki yüzde 4.4’lük artış umut verici olsa da bizler için yeterli değildir. Dış Ticaret Destek Merkezi’mizin çalışmalarıyla bu oranı çok daha yukarılara çıkarmamız şart. Ancak, teşvik bölgesi sıralamasında Aydın’ın olması gereken yere getirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. Doğru teşvik modelleri, kollektif çalışma ve ilimizin potansiyeli biraraya geldiğinde hedefimiz 1 milyar dolar/yıl olmalıdır” diye konuştu.