AYTO: İspanya pazarının fethi

Aydın Ticaret Odası, geniş bir katılımla İspanya’ya iş seyahatine çıkıyor. 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek gezinin katılımcı işadamlarına önemli girdiler sağlaması bekleniyor.

AYTO, gezinin isabetini İspanya ekonomisi ile Aydın ve yöresi ekonomisinin tamamlayıcı özellikleri ile açıkladı. “İspanya tarımı sanayiye yöneltti” denilen açıklamada örtüşmeler şöyle tanımlandı: “Ülkenin geçim kaynağı, Türkiye’ninki ile benzerlik gösterdiğinden, ekonomik kontaklara son derece açık bir ülkedir. Binek otomobiller, diğer kimyasal mamuller, petro kimya plastik başlıca Türkiye-İspanya ithalat sektörleridir. Sektör dağılımı geniş olmasından dolayı her türlü ekonomik projelerinizi uygulayabilirsiniz.”