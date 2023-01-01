Balıkesir TSO:

“Canlı şehir” projesi





Balıkesir Ticaret Odası, kentte ekonomik hareketliliği arttırmak için, 'Canlı şehir Balıkesir' sloganıyla bir dizi etkinlik başlattı. Her çarşamba günü, 20.00-23.00 satleri arasında düzenlenecek etkinliklerin ilki, Milli Kuvvetler Caddesi’nden kortej yürüyüşüyle başladı. Balıkesir Mehter Takımı’nın öncülük ettiği kortej yürüyüşüne, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Balıkesirli katıldı. Yürüyüş, etkinliklerin yapılacağı Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda sona erdi. Mehter takımının konserinin ardından konuşan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, “Amacımız, Balıkesir'in ticaret hayatını canlandırmak. Bu da ancak yerli malı kullanarak mümkün olabilir” dedi.