Balıkesir TSO: Nepal’e ve Erbil’e gidilmeli

Balıkesir Sanayi Odası ile Balıkesir Üniversitesinin ortaklaşa kuracakları ve üniversitenin arsa tahsisi yaparak yüzde 60 hissesine sahip olacağı teknopark hazırlıkları toplantısında BSO Meclis Başkanı A. Rona Yırcalı, Dünya Odalar Federasyonu başkanı olarak yaptığı gezilerle ilgili izlenimlerini anlattı.





Türk yatırımcıları için Nepal ve Kuzey Irak Otonom Bölgesi’nde Erbil'e kentine dikkat çeken Yırcalı şöyle konuştu: “Çin ile Hindistan arasındaki 28 milyonlu Nepal bir tarım ülkesidir, ekonomisi gelişmemiştir, ancak Çin ve Hindistan'a yakınlığı nedeniyle lojistik açıdan önemli bir ülkedir. Kuzey Irak Otonom Bölgesindeki Erbil şehrinden çok etkilendim. Orası bizim için siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan çok önemli. Son derece gelişmekte olan bir ülke. Oradaki yabancı yatırımcıların yüzde 65'i Türk. Balıkesir olarak orada iş yapılabilir.”