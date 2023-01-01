Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Yazma Eğitimi

Bilecik TSO bünyesinde düzenlenen, ulusal ve uluslararası hibe devlet desteklerinin tanıtıldığı, proje hazırlamanın tüm detaylarıyla katılımcılarla paylaşıldığı “Proje Yazma Eğitimi” programı sona erdi; katılımcılara sertifikaları verildi. Oda üyesi firmalar ve kamu kurumlarına yönelik eğitimde, Bilecik TSO Danışmanı Yüksel Okşak, katılımcılara, “Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Proje Birimlerinin Tanıtımı, Proje Hazırlama Mantığı, Proje Döngüsü Yönetimi, Atölye Çalışması, Örnek Proje Hazırlama” konularını içeren çeşitli eğitimler verdi.

