Bilecik’te “Umem Beceri 10” projesi

Bilecik TSO’da; Umem Beceri 10 projesi, sanayi erbabı ile birlikte değerlendirildi. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fevzi Uzun şu bilgiyi verdi:

“İş gücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikte işgücünün temini için kamu ve özel sektör işbirliğini artırmak ve eğitim istihdam bağlantısını ortaya koymak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol ile sanayi sektörüne yönelik olarak uygulanmaya başlanan Umem Beceri 10 projesi ek protokolle hizmet ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Yeni protokol çerçevesinde firmalar talep ettiği alanlarda her ilde ve ilçede iş ve meslek edindirme kursları açılabilecek. Yapılan değişiklikle birlikte OSB’de bulunan özel meslek liseleri, üniversiteler ve TOBB ile oda, borsalar tarafından kurulan eğitim merkezlerinde kurs açılabilecektir. Getirilen bu yenilikle, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35'ini oluşturan 1 çalışanı olan firmalar da proje avantajlarından yararlanabilecektir. Ayrıca isteyen firmalar, İş-Kur kayıtlarında bulunan kişileri direkt istihdam edebilecektir. Bunun için üyelerimizin yapması gereken tek şey odamıza başvurmasıdır.”