Bolu TSO: Kurumsallaşma eğitimi

Aile şirketi yönetim anayasası ile kurumsallaşma süreci





Bolu Ticaret ve Sanayi Odası üye aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde farkındalık düzeylerini arttırmak için eğitime önem veriyor. “Aile Şirketi Yönetim Anayasası Temelinde Kurumsallaşma Süreci” konulu eğitim Oda kongre salonunda geniş katılımla yapıldı. Eğitime BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Semercioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Bolu’da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir grup üniversite öğrencisi katıldı. Bolu TSO’nun kurumsallaşma çalışmalarına daha detaylı ve uygulamalı eğitimlerle devam edilecek.