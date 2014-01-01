Bursa TO: Bursa’da yatırımcıya yer bulunamıyor

Türkiye’de 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde kurulan yabancı sermayeli firma sayısı 41 bin 383 oldu. Bursa gibi üretim, ticaret ve ihracatın merkezi bir kentte bu rakam 19’da kaldı.

Bu çarpıcı sonucu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay şöyle değerlendirdi: “Geniş çaplı yatırım planlayanlar için uygun yer bulamıyoruz. Yüksek teknolojili yeni bir Organize Sanayi Bölgesi için çalışıyoruz. Böylece Bursa’nın önümüzdeki 100 yılını garanti altına alacağız. Bursa yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duyuyor. Bursa’daki 13 Organize Sanayi Bölgesi ile 8 ıslah OSB’de, geniş çaplı yatırımlar için uygun bir alan kalmadı. Birçok yatırımcı Ar-Ge merkezleri ve teknolojisi ile birlikte Bursa’da yatırım planlıyor. Ancak bu yatırımcılara yer gösteremiyoruz.”