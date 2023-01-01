Bursa TSO: Bursa San Francisco olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en fazla katmadeğer üreten ve en çok ihracat yapan firmalarının 1. bölgede yeraldığını belirterek, "Türkiye'deki değişim ve dönüşüm süreci bu bölgeden başlayacak. Marmara havzası San Francisco olacak" dedi.

Burkay, 'Bursa büyürse Türkiye büyür' vizyonunu ortaya koyduklarını ve buna sahip çıkıldığını belirterek şunları söyledi: "Bu coğrafyayı San Francisco havzası olarak tarif ediyoruz. 160 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yüzde 76'sını birinci bölge yapıyor. İleri teknoloji ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 3. Bu yüzde 3'ün yüzde 80'ini birinci bölge yapıyor. Değişim, dönüşüm süreci Marmara havzasından başlayacak. Bugün geldiğimiz noktaya bakarsak, Türkiye'de yapılan değerlerin tamamını bu bölge üretti. Güney Marmara Bölgesi'nin başkenti Bursa'dır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için Bursa'nın başarması lazım. Bursa'da örnek projeler gerçekleştirilmeli."