Bursa TSO:

Bilim ve Teknoloji Haftası

BTSO'nun destekleri ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ULUTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Bilim ve Teknoloji Haftası" açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Ersan Aslan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kamil Dilek, Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ katıldı.

Bilim ve Teknoloji Haftası açılış töreninde konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Bilgi çağında uluslararası alanda rekabet edebilmenin en önemli şartı bilgiye yapılan yatırımdır" dedi.

Bursa sanayisinin sıçrama yapabilmesi için inovasyon yatırımlarının arttırılması gerektiğini anlatan Kuş, "Bunun için de kurumlar arası ilişkiler, üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik, kümelenme, kamu desteklerinin kullanılması gibi konularda daha fazla mesafe kat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.