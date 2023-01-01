Bursa'ya Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, kentin Batı tarafına Bursa’nın gelecek 40 yılını garanti altına alacak bir organize yüksek teknoloji bölgesi kuracaklarını söyledi.

Burkay, Türkiye'nin ihraç ettiği Orta Yüksek Teknolojili ürünlerin yüzde 80'inin Bursa'dan sağlandığını belirterek; Bursa ovasındaki 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 8 ıslah OSB'nin dışında kalan sanayilerin tamamını yeni OSB’de toplayacaklarını, böylece verimli tarım arazisi ovayı ağır bir yükten kurtaracaklarını belirtti.

“Yeni OSB'de lojistik merkezden serbest bölgelere, mükemmeliyet merkezlerinden teknoloji geliştirme bölgelerine, liman ve karayolundan demiryolu bağlantılarına kadar birçok imkanın olacağına” işaret eden Burkay, "çok yapılı bir sistem” kuracaklarını sözlerine ekledi.