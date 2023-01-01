Çerkezköy TSO: ‘Latin’ ilgisi

Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor





Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor' toplantısına Kolombiya, Meksika, Arjantin, Brezilya, Küba ve Ekvador’dan temsilciler katıldı. Aynı zamanda Türk Ekvador İş Konseyi Başkanı olan Çerkezköy TSO Başkanı Dursun Ali Tever, Çerkezköy'deki sanayi potansiyelini Latin Amerika ülkelerine tanıttıklarını söyledi. Ülkelerden gelen temsilciler Türkiye ile ticareti büyütmek için geldiklerini ifade ettiler.