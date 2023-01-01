Diyarbakır TSO: Dünya Bankası’nı ağırladı

Martin Raiser ise bunun Diyarbakır’a ilk ziyaretleri olduğunu söyledi





Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser ile Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Stephen Karam ile Dünya Bankası Türkiye Ofisi Yetkilileri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Can’ı ziyaret ettiler. Can, barış sürecine işaret ederek; “Diyarbakır için yürüttüğümüz çok sayıda projemiz var, bunlara destek istiyoruz”’ dedi. Martin Raiser ise bunun Diyarbakır’a ilk ziyaretleri olduğunu söyledi ve şu bilgiyi paylaştı: “Barış süreci bu ziyaret için bizlere motivasyon verdi. Ekonomik kalkınmanın kalıcı barışa katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple böylesi bir keşif gezisi planladık. Dünya Bankası ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı daha çok belediyelerle çalışıyor, ancak biz özel sektörün durumunu da öğrenmek istiyoruz, zira özel sektörlere de kaynak yaratmayı düşünüyoruz.”