Düzce TSO-G.Kore temasları

KFQ Kore Kalite Vakfı İş Geliştirme ve Strateji Müdürü Kyunghoon Cha, Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Fahri Çakır'la biraraya geldi.

Görüşmede, Düzce’de yapılan ve yapılacak olan yatırımların yönlendirmeleri konusunda işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Cha, özellikle otomotiv ve tekstil sektörleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek TSO ile işbirliği halinde çalışarak ticaret hacmini arttırmak istediklerini ifade etti.

Çakır ise Kore ile işbirliği fikrine sıcak baktıklarını dile getirerek, KFQ ile önümüzdeki günlerde ikili işbirliği konusuyla alakalı olarak protokol imzalayacaklarını söyledi.