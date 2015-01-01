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Edirne TSO: 5 milyon turist hedefleniyor

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt sanayileşmede Tekirdağ ve Kırklareli’ye göre daha yavaş gelişen Edirne’nin turizmde ciddi ataklar yaptığını belirterek, 2015 yılı hedeflerinin turist sayısını 2 milyondan 5 milyona çıkartmak olduğunu söylüyor.

Zıpkınkurt, 2017’ye kadar kente ulaşması beklenen hızlı tren projesinin de turizme ivme katacağına dikkat çekerek; “Şehrin turizm master planını çıkartmaya başladık. Lalapaşa teşvik kapsamına alınmalı. Daha başlangıç aşamasında olan bir de serbest bölge projemiz var İlimizde sanayi ve tarım arazileri çok ucuz. Yatırımcıları bekliyoruz” diyor.

 

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