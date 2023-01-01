Ege Bölgesi SO: OSB’lere ayırımsız destek verilmeli

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yeni teşvik sistemini değerlendirdi ve şöyle konuştu:





“Manisa sınırındaki OSB 4. Bölge teşvikinden yararlanırken İzmir’deki OSB’de yatırım yapan sanayici 2. Bölge teşvikinden yararlanıyor. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa arasında 10 kilometre var. Siz sanayici olsanız nerede yatırım yaparsınız? Son 3 yılda bini aşkın kişiyi istihdam eden 26 üyemiz, Odamızdan ayrılarak, fabrikalarını Manisa’ya taşıdı. Kayıtdışı ekonomiyi ortadan kaldıracak unsur olan OSB’lere bölge kapsamına bakılmaksızın destek verilmeli.”