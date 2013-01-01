Elazığ TSO: 2013 projeleri

Fırat Kalkınma Ajansı ile eğitim projeleri





Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, misyonları gereği başta AB olmak üzere, yerel kaynaklar ve diğer tüm fonları en iyi şekilde değerlendirdiklerini aktardı. Şekerdağ, Ekonomi Bakanlığı ile UR-GE Projesi, Kalkınma Bakanlığı ile SODES, KOSGEB ile Girişimcilik Projesi, TOBB ile Sürekli Eğitim Merkezi, Çalışma Bakanlığı ile UMEM Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı ile Eğitim Projeleri yaptıklarını ve ilde bütün kesimlere hizmet vereceklerini belirtti. Oda ayrıca 2013’te 5 farklı ülkede pazar araştırması yapacak.