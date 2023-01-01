Eskişehir Sanayi Odası

İş Bankası’ndan uygun faizli krediler





İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Murat Baydar ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir bir protokol imzaladı. Baydar, protokol için yaptığı değerlendirmede, İş Bankası olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalara, uygun faizli Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı yatırım ve işletme kredilerinin yanısıra İş Bankası kaynaklı işletme ve yatırım kredilerini de sunduklarını söyledi. ESO Başkanı Savaş Özaydemir ise üyelerine fayda sağlayacak işbirlikleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini, İş Bankası ile iyi ilişkilerini yükselterek sürdüreceklerini dile getirdi.