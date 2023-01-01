Eskişehir SO: 44 yaşında

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, ESO'nun kente 44 yıldır büyük değerler kattığını ve katmaya devam edeceğini söyledi.





Özaydemir açıklamasında, ESO'nun köklerinde bilimsel gerçeklerin, hizmetin, projeleri hayata geçirmenin ve araştırmaların üzerine inşa etmek anlayışı olduğunu kaydetti. ESO'nun 44 yıldır Türkiye'ye ve Eskişehir'e hizmet etmekten dolayı gururlu olduğunu belirten Özaydemir daha önceleri tarım sektörü ağırlıklı bir yapı varken odanın kurulmasıyla istihdam ve yüksek katma değer yaratan sanayi sektörü ağırlıklı bir yapıya geçildiğini de vurguladı. Özaydemir, ESO'nun kurulmasından hemen sonra kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin sahip olduğu kusursuz alt yapısı ve yönetimiyle büyüklü küçüklü yatırımların kente kazandırılmasında önemli misyon üstlendiğini de ekledi.