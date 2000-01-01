Eskişehir SO: “Havacılık sektöründe büyük işler”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ait toplam 5.1 milyon metrekarelik bir alan havacılık yatırımları için tahsis edilerek Eskişehir Havacılık ve Savunma Sanayi Endüstri Bölgesi oluşturuldu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Eskişehir'deki ESO üyelerinin havacılık sektöründe büyük bir atılıma imza attıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün sadece Eskişehir'de 20'den fazla yan sanayi kuruluşu havacılık sanayisinde uçak ve helikopter parçası üretim kabiliyeti kazandı. 2000 yılında havacılık sanayi konusunda üretim yapan Eskişehir'deki firmalarımızın toplam ihracatları 55 milyon dolarken 2013 yılı sonunda bu rakam 300 milyon dolara ulaştı. Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 20'sini havacılık sanayi ürünleri oluşturuyor. Cumhuriyetimiz’in 100'üncü yılında şehrimizden gerçekleştirilecek havacılık sanayi ihracatının 1 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor."