Eskişehir Ticaret Odası’ndan (ETO) kadın girişimcilere

Eskişehir Ticaret Odası’nda (ETO) kadın girişimcilere 300 milyon Avro destek sağlaması öngörülen Kadın İşletmeleri Destek Programı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Program, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle ortaya konuldu. Kredi ve danışmanlık başlıklarında değerlendirilecek fondan, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Gaziantep öncelikli olmak üzere tüm ülkedeki kadın girişimciler faydalanabilecek.