ETO Enerji Workshop Programı

Eskişehir Ticaret Odası; İl İl Enerji Verimliği Projesi Workshop Programı düzenledi. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı H. Murat Mercan, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Savaş Özaydemir, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ve çok sayıda konuk katıldı.

Bakan Yardımcısı H. Murat Mercan, Eskişehir’in bor, krom, manyezit gibi çok önemli yer altı zenginliklere sahip olduğunu belirterek Alpu’da 1.3 milyar ton kömür rezervinin yakın zamanda kullanıma açılacağını ve burada 10 bin megavatlık, dünyanın en temiz kömür santralinin kurulacağını söyledi.

ETO Başkanı Metin Güler, hem bireysel, hem de ulusal ölçekte daha zengin ve üretirken tüketmediğimiz bir gelecek için, tüccar ve sanayicilerin itici güç olması gerektiğini dile getirirken; ESO Başkanı Savaş Özaydemir ise, verimli enerji kaynakları ve yenilenebilir enerjiye yönelmek gerektiğini kaydetti.