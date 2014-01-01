Gaziantep SO: “İnovasyona yatırım artmalı”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep'ten, 2014 yılında yüzde 2.5 artışla 6 milyar 641 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Özellikle çevre ve komşu ülkelerdeki sorunların Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Konukoğlu; “Son 25 yılda Türkiye ihracatı 13 kat artarken Gaziantep ihracatının 56 kat artış gösterdiğine” işaret etti. Konukoğlu, sanayide ve ihracatta yüksek katmadeğer yaratarak ihracatın daha karlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek inovasyon ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapılmasını önerdi.